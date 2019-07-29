Приговор суд оглашал по одному из эпизодов обвинения.
Причиной возбуждения этого дела стало хищение средств, выделенных на закупку обуви для ФСИН.
В этом деле - несколько фигурантов. На предварительном следствии было установлено, что Коршунов и генеральный директор ООО Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году вступили в сговор для похищения средств, выделенных в 2016 году на закупку обуви для осужденных и сотрудников ФСИН. Тюремное ведомство заключило госконтракты на поставку обуви с ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России, которым руководил Виталий Морусов.
В ходе судебного расследования было установлено, что фигуранты уголовного дела виновны в хищении бюджетных средств на сумму более 264 миллионов рублей при производстве и закупке обуви. По данным следствия, соучастники хотели создать видимость того, что обувь производится предприятием, руководимым Морусовым. А на самом деле заказ разбросали на цеха территориальных органов ФСИН и компании Арутюняна. Там бесконтрольно изготавливали обувь из закупленных довольно дешевых материалов. В результате такое удешевление создало коррупционную схему хищения бюджетных денег и поставку обуви низкого качества.
По данным следствия, именно Коршунов дал указания руководителям подразделений ФСИН организовать изготовление обуви из некачественного сырья заключенными. Свою вину он так и не признал.
Арутюнян в особом порядке уже получил три с половиной года. Коршунова и Морусова прокурор в прениях попросил отправить в заключение соответственно на девять и семь лет. В качестве дополнительного наказания прокурор попросил оштрафовать Коршунова на миллион рублей, а Морусова - на 300 тысяч рублей. Кроме того, гособвинитель внес предложение лишить экс-замдиректора ФСИН классного чина.
По другому уголовному делу, которое рассматривается в Замоскворецком суде столицы, Коршунова обвиняют в получении взятки и растрате в особо крупном размере. По этому делу проходят бывшие замначальника финансово-экономического управления тюремного ведомства Светлана Алексеева и руководитель отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов.
Алексеевой инкриминируются пособничество в растрате и два эпизода получения взятки, а Данилову - пособничество в растрате. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, по этим эпизодам собрана достаточная доказательная база.По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов и Алексеева предложили своей знакомой предпринимательнице Марине Дюковой участвовать в аукционах в электронной форме на поставку автомобильного топлива для ФСИН России. Дюкова отплатила крупной взяткой. Вчера на момент подписания номера сроки наказания Коршунову и Морусову не были оглашены.