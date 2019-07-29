В Гагаринском районном суде Москвы завершился процесс по уголовному делу бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова.

Приговор суд оглашал по одному из эпизодов обвинения.

Причиной возбуждения этого дела стало хищение средств, выделенных на закупку обуви для ФСИН.

В этом деле - несколько фигурантов. На предварительном следствии было установлено, что Коршунов и генеральный директор ООО Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году вступили в сговор для похищения средств, выделенных в 2016 году на закупку обуви для осужденных и сотрудников ФСИН. Тюремное ведомство заключило госконтракты на поставку обуви с ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России, которым руководил Виталий Морусов.

В ходе судебного расследования было установлено, что фигуранты уголовного дела виновны в хищении бюджетных средств на сумму более 264 миллионов рублей при производстве и закупке обуви. По данным следствия, соучастники хотели создать видимость того, что обувь производится предприятием, руководимым Морусовым. А на самом деле заказ разбросали на цеха территориальных органов ФСИН и компании Арутюняна. Там бесконтрольно изготавливали обувь из закупленных довольно дешевых материалов. В результате такое удешевление создало коррупционную схему хищения бюджетных денег и поставку обуви низкого качества.

По данным следствия, именно Коршунов дал указания руководителям подразделений ФСИН организовать изготовление обуви из некачественного сырья заключенными. Свою вину он так и не признал.

Арутюнян в особом порядке уже получил три с половиной года. Коршунова и Морусова прокурор в прениях попросил отправить в заключение соответственно на девять и семь лет. В качестве дополнительного наказания прокурор попросил оштрафовать Коршунова на миллион рублей, а Морусова - на 300 тысяч рублей. Кроме того, гособвинитель внес предложение лишить экс-замдиректора ФСИН классного чина.

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов является фигурантом шести уголовных дел - за хищения госсредств, взятки, растрату и злоупотребление

По другому уголовному делу, которое рассматривается в Замоскворецком суде столицы, Коршунова обвиняют в получении взятки и растрате в особо крупном размере. По этому делу проходят бывшие замначальника финансово-экономического управления тюремного ведомства Светлана Алексеева и руководитель отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов.

Алексеевой инкриминируются пособничество в растрате и два эпизода получения взятки, а Данилову - пособничество в растрате. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, по этим эпизодам собрана достаточная доказательная база.По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов и Алексеева предложили своей знакомой предпринимательнице Марине Дюковой участвовать в аукционах в электронной форме на поставку автомобильного топлива для ФСИН России. Дюкова отплатила крупной взяткой. Вчера на момент подписания номера сроки наказания Коршунову и Морусову не были оглашены.