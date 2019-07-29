В Подмосковье создадут центр военно-патриотического воспитания молодежи

Новости

Порошенко отказался от госохраны и уехал отдыхать в Турцию 20:04
В Сочи два человека разбились на гидроцикле 20:02
Найден "город великанов", в котором родился Голиаф 19:57
Стало известно, когда Инну Чурикову выпишут из больницы 19:46
В Бурятии из-за дождей ввели режим ЧС 19:38
Суд: Имущество экс-главы Серпуховского района перейдет в доход государства 19:37
В России выросли объемы жилищного строительства 19:24
В Ленобласти возбудили дело по факту гибели пяти человек в ДТП 18:52
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-26 18:50
В калужском детсаду после массового отравления нашли кишечную палочку 18:49
США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения 18:47
В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ 18:45
В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в "Городе мертвых" 18:42
Владимир Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летием 18:32
Тайна озера на дне кратера вулкана в Антарктиде раскрыта спустя 30 лет 18:18
Илью Яшина арестовали на 10 суток за организацию митинга в Москве 18:13
На Ставрополье загорелся цех по производству шуб 18:12
В Пскове дайверы нашли владельца поднятых со дна реки документов 18:02
Археологи изучат загадочное городище в Арктике 17:44
Экс-футболист "МЮ" и "Ювентуса" Патрис Эвра завершил карьеру 17:27
Василевский продлил контракт с "Тампа-Бэй" на 8 лет 17:07
При пожаре на заводе в Свердловской области погибла женщина 17:06
"Спартак" попросил Генпрокуратуру провести проверку инцидента в Ростове 17:04
Собянин: Почти 150 тысяч москвичей обследовались в летних поликлиниках 17:03
В Петербурге завели дело об убийстве экс-чемпиона РФ по кикбоксингу 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
29.07.2019 20:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

12 дней среди танков и пушек

В Подмосковье создадут центр военно-патриотического воспитания молодежи
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(7923)
В министерстве обороны прорабатывают план создания на территории подмосковного парка "Патриот" центра военно-патриотического воспитания молодежи. Как рассказали в ведомстве "Российской газете", центр будет называться "Авангард".
В России тысячи мальчишек мечтают о военной службе и готовы часами тренироваться на полигоне. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС В России тысячи мальчишек мечтают о военной службе и готовы часами тренироваться на полигоне. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
В России тысячи мальчишек мечтают о военной службе и готовы часами тренироваться на полигоне. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Это слово в военные "расшифровали" по буквам: Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность, России Дозор. Звучит, быть может, несколько высокопарно, но именно эти качества надеются привить обучающимся в центре школьникам.

В министерстве обороны еще раз раз подчеркнули, что не ставят перед собой задачи готовить из мальчишек будущих солдат. Для этого в стране существуют специализированные стректуры, в частности, школы и клубы ДОСААФ. А в таких местах, как центр "Авангард", собираются воспитывать настоящих патриотов России, людей, определяющих будущее страны и, при необходимости готовых защитить ее от агрессоров.

Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны

Впервые о планах строительства "Авангарда" зявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов. Он сообщил: оборонное ведомство совместно с правительствами Москвы и Московской области создаст в Одинцовском районе круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания школьников.

- С этого года мы постепенно будем внедрять эту систему на территории парка "Патриот", где будут реализовываться передовые педагогические идеи и образовательные технологии в военно-патриотической сфере, - заявил генерал.

Он объяснил, как может выглядеть подготовка ребят в новом центре. По словам Картаполова, в течение учебного года юноши-старшеклассники будут на неделю приезжать в "Авангард" для прохождения учебных сборов по основам военной службы. А во время каникул для школьников, начиная с 10-летнего возраста, в этом центре станут организовывать тематические военно-патриотические смены, где ребят будут знакомить со спецификой службы в разных видах и родах войск.Каждый мальчишка в течение 12 дней сможет почувствовать себя и танкистом, и моряком, и летчиком, и десантником. Для этого в "Авангарде" установят современные интерактивные тренажеры и симуляторы.

Фото: Photoxpress
В российских школах начнут обучать плаванию

Но прежде организаторам строительства нового центра необходимо решить массу различных вопросов: начиная с того, где и как размещать приглашенных в "Авангард" ребят, как устроить их питание, заканчивая подбором для них наставников и инструкторов.

Вопрос с финансированием этого проекта вроде бы уже решен: в СМИ писали, что большую часть расходов возьмут на себя власти столицы и Подмосковья. Сообщалось также, что первый камень в строительство "Авангарда" могут заложить уже 1 сентября нынешнего года.

В центре "Авангард" каждый мальчишка в течение 12 дней сможет почувствовать себя и танкистом, и моряком, и летчиком, и десантником

Место для центра выбрано не случайно. Подмосковный парк "Патриот" уже стал своеобразной Меккой для любителей армейской техники и военных шоу. Кроме того, в "Патриоте" любой желающий может прыгнуть с парашютом, пострелять из боевого оружия, полетать и поездить на бронетехнике. На территории в 5 тысяч гектаров раскинулись интерактивные композиции, музеи, деловые, выставочные, культурно-развлекательные и гостиничные комплексы.

Военно-прикладной технический парк стал постоянно действующей площадкой для демонстрации возможностей современного вооружения и военной техники, а также для проведения показательных выступлений армейских подразделений. Лучшего места для сбора школьников вряд ли подыщешь.

Власть Безопасность Армия Общество Образование Правительство Минобороны Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию
Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны
Эксперты оценили идею ввести запрет на анонимные онлайн-платежи
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам
Названы самые востребованные рабочие профессии в России