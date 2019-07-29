Все работы по благоустройству Москвы завершат к ноябрю

В этом году благоустройство городских территорий идет по новой программе "Мой район". Напомним, что идею ее создать подсказали сами жители в минувшем году, предложив многочисленные преобразования в своих жилых районах. В этом году программа затронула 200 кварталов города, к началу августа уже сделаны 120 кварталов. Осмотрел обновленные территории на юго-западе и юге столицы заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Петр Бирюков.

Первой точкой стал на юго-запад Москвы, район Коньково, где обновления затронули квартал площадью 45 гектаров по Профсоюзной улице. В этом квартале расположены 60 жилых зданий, три школы, два детских сада, дом культуры. Если раньше на всю эту территорию было только пять детских и спортивных площадок, после реконструкции открыли 17 детских и спортивных площадок, да еще и сквер. Так, ближе к магистрали у панельных 9-этажных домов площадка выглядит как большой робот-монстр с многочисленными горками и переходами. "Высадился" гигант на покрытии из искусственной травы. Как оказалось, против резинового покрытия здесь выступили жители. Дальше по ходу движения вглубь района другая площадка уже с прорезиненным покрытием и с городком в виде замка. Затем сквер и большая спортивная площадка, с многочисленными тренажерами, столами для игры в пинг-понг, веревочными конструкциями. Эта спортивная площадка - так же просьба жителей. От нее видны большие краны - дома строят по программе реновации.

- Программа "Мой район" позволяет комплексно подойти к реконструкции территории, одновременно сделать большой объем работ, например и детскую, и спортивную площадки, завершить недостроенные объекты, озеленить территорию, отмыть и почистить стены домов, поменять асфальт, сделать скверы, поменять освещение, - рассказывает Петр Бирюков. - Все вопросы и пожелания жителей учитываем. Например, во время обсуждения реконструкции района Капотня, наши архитекторы и дизайнеры выступили за яркие фасады домов - синий, желтый. Но жители выступили против этого, выбрав из предложенного списка нейтральные оттенки. Чтобы было комфортно жить, работать и отдыхать.

По словам чиновника, всего в этом году в рамках программы "Мой район" в городе будут отремонтированы и благоустроены около трех тысяч дворов, 120 объектов транспорта, 225 улиц, где поменяется геометрия, чтобы не было подтоплений во время сильных дождей или снегопадов. По словам заместителя мэра, если еще пять лет назад было 2,5 тысячи мест подтоплений территорий после осадков, сейчас на карте осталось порядка 80 мест. И как уверяет чиновник, в ближайшие годы и этих проблемных точек не останется.

Кроме этого, в текущем году на 855 улицах уберут под землю провода, чтобы воздушные линии освещения не портили пейзажи. Заменят асфальт на 1,2 тысячи улиц, это больше, чем в прошлые годы примерно на треть. Большая часть работ по благоустройству идет на окраинах в районах Капотня, Ясенево, Лианозово, Южное Бутово, Бирюлево Восточное, Зеленоград… "Наша позиция выйти дальше за пределы Садового кольца, поэтому в этом году 70 процентов территорий благоустраиваем на окраинах, чтобы в городе везде были единые стандарты", - говорит Бирюков.

Проводимых сейчас работ должно хватить надолго. По словам первого заместителя префекта ЮЗАО по вопросам ЖКХ Елены Ломовой, согласно правилам оборудование на детских площадках должно обновляться раз в пять лет в зависимости от его износа. Однако, современные горки, спортивные комплексы, в том числе установленные во дворе дома по Тарусской, 18, вряд ли быстро придут в негодность. "Раньше при оборудовании площадок мнение жителей не спрашивали, теперь они сами предлагают какие-то новшества, например, здесь попросили тарзанку на канате с двумя "причалами", - поясняет Ломова. - Если сами предложили, зачем будут ломать? Но если что-то поломается или испортится, будем чинить в оперативном порядке".

Все работы по благоустройству этого года в городе завершат к ноябрю. План на будущий год пока составляется. Как заверил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, ни один район Москвы к 2023 году не останется неохваченым программой.

Кстати, москвичи могут свои предложения по улучшению благоустройства района направить на сайт мэра Москвы в раздел "Мой район".