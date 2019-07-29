Для жителей подтопленных районов Приамурья ввели "сухой закон"

Запретить продажу алкоголя в районах Амурской области, попадающих в зону прохождения паводка, приняли решение на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Василия Орлова. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Прокурор области Руслан Медведев поддержал решение главы Приамурья, отметив, что такие ограничения уже вводились во время наводнения 2013 года и оказались эффективными: сократилось число бытовых преступлений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

На контроль поставили также цены в магазинах на продукты первой необходимости. Власти следят, чтобы не было внезапного необоснованного роста. Пока таких случаев не зафиксировано.

Напомним, в Приамурье с 25 июля действует режим ЧС. Волна паводка уже дошла до Свободненского района. На реке Зея подъем воды составил от восьми до 12 сантиметров. Из села Желтоярово эвакуировали 22 человека, в том числе десять детей.

Из населенных пунктов Мазановского района эвакуировали 1432 человека. Продолжают оставаться в районе 1188 жителей. При этом на реке Зея на этой территории вода продолжает подниматься, а на реке Селемджа зафиксировали незначительный спад.

Снижается уровень воды в реке и на территории Селемджинского района - спад до десяти сантиметров. Там уже начали устранять последствия паводка, но эвакуированных жителей пока не пускают обратно в их дома.

Эвакуации начались в Белогорском районе. Из села Новоандреевка вывезли шесть взрослых и четырех детей. Готовятся к паводку в Свободном, Константиновском и Благовещенском районах.

Столица Приамурья также ждет встречи со стихией. В Благовещенске с вечера 28 июля и до утра 29 июля возводили дамбу в районе Амурской 1. Утром строить дамбу начали в районе Октябрьской 1.