Дым от пожаров в Якутии и Иркутской области добрался до Улан-Удэ

Дым, появившийся на улицах столицы Республики Бурятии, связан с лесными пожарами в Иркутской области и Республике Саха (Якутия), сообщается на сайте бурятского агентства лесного хозяйства.

Отмечается, что, по данным программы космического мониторинга "ИСДМ-Рослесхоз", по состоянию на 28 июля, на территории Иркутской области действовало 137 лесных пожаров на общей площади 617 090 гектаров, на территории Республики Саха (Якутия) - 158 лесных пожаров на общей площади 1 168 949 гектаров. По мнению специалистов, дым, затянувший Улан-Удэ и его пригороды, пришел именно из этих регионов и не связан с лесными пожарами в Бурятии.

Однако, в Бурятии действует особый противопожарный режим, а пребывание людей в лесах строго ограничено. В Республике ликвидируют шесть лесных пожаров, спровоцированных грозой. Еще шесть пожаров не тушат из-за высоких затрат на их ликвидацию.