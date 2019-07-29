Хабаровский пенсионер "выстрелил" в ребенка из металлической трубки

Полицейские Хабаровска начали проверку по факту инцидента, произошедшего во дворе жилого дома на улице Тихоокеанской. 70-летний местный житель дунул шариком затвердевшего пластилина из металлической трубки в сторону играющих детей. В результате получила травму 12-летняя девочка.

Как выяснили правоохранители, между подростками и пенсионером возник конфликт. Детские игры показались ему слишком шумными, и он сделал им замечание. Стали ли дети вести себя тише, неизвестно, но игру они продолжили. Через некоторое время пожилой мужчина решил проучить нарушителей спокойствия и "выстрелил" в них из окна своей квартиры.

Одна из девочек внезапно почувствовала боль в спине. Друзья заметили, что она ранена. Вызвали медиков, которые оказали ребенку помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.