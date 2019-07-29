На Сахалине шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме

Пожар в частном одноэтажном жилом доме произошел в селе Дальнее Южно-Сахалинского городского округа в ночь на 29 июля. Сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 2:09, в 6:12 пожарные полностью потушили огонь.

"К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение частного дома открытым пламенем на общей площади 60 квадратных метров", - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

С огнем боролись 11 человек с использованием трех единиц техники.

Как сообщили РИА Новости в региональном УМВД, во время ЧП пострадали шесть человек. В мэрии Южно-Сахалинска добавили, что среди пострадавших были беременная женщина и двое детей. Всех, кто получил травмы, отправили в городскую и детскую больницы. А остальных жильцов дома - в пункт временного размещения.

Огонь уничтожил сам дом, хозяйственную постройку и два автомобиля.