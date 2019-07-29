Пострадавших при пожаре в лагере "Холдоми" детей выписали из больницы

Всех детей, пострадавших в время пожара в палаточном лагере "Холдоми", выписали из больниц домой.
Как сообщается в официальном аккаунте в Instagram министерства здравоохранения Хабаровского края, 29 июля были выписаны последние двое пострадавших, проходивших лечение в стационаре.
Эти дети находились в Детской краевой клинической больнице им. проф. А.К. Пиотровича и Солнечной районной больнице.
Напомним, в ночь на 23 июля в лагере "Холдоми" случился пожар. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. Одна девочка погибла на месте, трое детей позднее скончались от ожогов.
Еще несколько человек получили легкие травмы и травмы средней степени тяжести. Всем им была оказана медицинская помощь.