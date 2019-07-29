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29.07.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии группа туристов запросила у спасателей эвакуацию

Текст: Денис Передельский

В Бурятии из-за проливных дождей и осложнения гидрологической обстановки группа туристов обратилась к спасателям с просьбой об эвакуации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах региона. Туристическая группа находится в месте слияния рек Урик и Даялык Окинского района.

"На реке Урик сплавлялись 12 человек. Один из них погиб вследствие переохлаждения. Вся группа стоит на пересечении рек Урик и Даялык, запросили помощь", - сказал собеседник агентства.

Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку

Эвакуации мешают продолжающиеся ливни. Из-за сложных погодных условий пока невозможно применить авиацию. Непогода сохранится еще как минимум в течение двух суток. Поэтому на помощь туристам отправлена наземная группа спасателей.

В ГУ МЧС по Республике Бурятия сообщили, что из-за обильных осадков гидрологическая обстановка в южной части региона остается сложной.

Так, накануне вечером был зафиксирован подъем воды в реках Джида, Алцак и Армак. Некоторые участки автодорог оказались затопленными. Уровень воды над полотном составляет от 20 до 50 см.

Дороги открыты для большегрузного транспорта, а движение легковых автомобилей в несколько населенных пунктов ограничено

Кроме того, подтоплен подъезд к подвесному пешеходному мосту в населенный пункт Тохой. Там из-за отсутствия альтернативного дорожного сообщения спасатели организовали перевозку граждан и продуктов питания при помощи аэролодки.

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