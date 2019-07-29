В Хабаровском крае паводок пришел в четыре населенных пункта

Четыре населенных пункта Хабаровского края оказались под воздействием паводка. Это село Удское Тугуро-Чумиканского района и села Полетное, Прудки, Петровичи района имени Лазо.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, в Удском подтоплены 32 жилых дома и 60 приусадебных участков. Из населенного пункта эвакуировали 137 человек, в том числе 48 детей. К утру 29 июля уровень воды в реке Уда упал на 53 сантиметра и составил 840 сантиметра (при опасной отметке 800 сантиметров). При этом сегодня же там ожидается дополнительный подъем уровня воды на 40-80 сантиметров.

Река Кия в районе имени Лазо пока не достигла опасного уровня в 480 сантиметров. Сейчас вода находится на отметке 259 сантиметров, но продолжает подниматься. За прошедшие сутки прибавилось 12 сантиметров. В районе подтоплен 51 приусадебный участок. В жилые дома вода пока не зашла. Жителей не отселяли.

С 29 по 31 июля на территории Верхнебуреинского, Хабаровского, Нанайского районов и района имени Лазо ожидаются ливни. В связи с этим возможны подъемы воды на реках Кур, Тунгуска, Подхоренок, Кия и Хор. Также в течение двух суток прогнозируют подъем Амура у Хабаровска на 50-60 сантиметров.