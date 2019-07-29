В Хабаровском крае после пожара отстранили от должности замминистра

Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь правительства региона Надежда Томченко, Король отстранен до окончания внутренней проверки, которую 25 июля инициировал губернатор Сергей Фургал.

Напомним, пожар в лагере, унесший жизни четверых детей, произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. Несколько человек получили травмы.

После трагедии начался ряд проверок, в том числе и проверки в детских лагерях по всей стране. Возбуждены уголовные дела. В рамках расследования арестованы учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь, директор лагеря Максим Кузнецов, а также проводивший в лагере проверку сотрудник МЧС.