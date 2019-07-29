В Якутии 22 человека отравились шаурмой

В селе Чурапча в Якутии приостановили работу кафе быстрого питания, после того, как 22 человека обратились за медицинской помощью, съев там шаурму. У всех обратившихся остра пищевая токсикоинфекция.

Как сообщает республиканское управление Роспотребнадзора, среди обратившихся жители сел Чурапча, Дирин и Телей-Дирин, в том числе восемь детей. Все пациенты сейчас проходят лечение, 20 из них в стационаре.

После массового отравления в кафе прошли проверки, выявившие ряд нарушений в прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения, допуска сотрудников к приготовлению блюд, не соблюдение условий хранения продуктов, обеспечения дезинфекционного и технологического режима при приготовлении еды. Общее санитарное состояние помещения также признали неудовлетворительным.

Возбуждено административное делопроизводство. Продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование.