В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

Примерно в 15-ти километрах от города Якутска совершил экстренную посадку вертолет Ми-26. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вскоре после вылета из международного аэропорта Якутск. Уточняется, что такого воздушного судна у якутских авиакомпаний нет. Вертолет принадлежит одному из федеральных ведомств.

"Жесткая посадка произошла вскоре после взлета на правом берегу реки Лена", - уточнил источник.

Пострадавших в результате происшествия нет. Пилот вертолета экстренно посадил машину недалеко от поселка Жатай. О причинах жесткой посадки пока не сообщается. По данному факту проводится проверка.