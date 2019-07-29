Новости

В Бурятии из-за дождей ввели режим ЧС 19:38
Суд: Имущество экс-главы Серпуховского района перейдет в доход государства 19:37
В России выросли объемы жилищного строительства 19:24
В Ленобласти возбудили дело по факту гибели пяти человек в ДТП 18:52
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-26 18:50
После отравления детей в калужском детсаду нашли кишечную палочку 18:49
США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения 18:47
В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ 18:45
В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в "Городе мертвых" 18:42
Владимир Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летием 18:32
Тайна озера на дне кратера вулкана в Антарктиде раскрыта спустя 30 лет 18:18
Илью Яшина арестовали на 10 суток за организацию митинга в Москве 18:13
На Ставрополье загорелся цех по производству шуб 18:12
Археологи исследуют загадочное городище в Арктике 17:44
Экс-футболист "МЮ" и "Ювентуса" Патрис Эвра завершил карьеру 17:27
Василевский продлил контракт с "Тампа-Бэй" на 8 лет 17:07
При пожаре на заводе в Свердловской области погибла женщина 17:06
"Спартак" попросил Генпрокуратуру провести проверку инцидента в Ростове 17:04
Собянин: Почти 150 тысяч москвичей обследовались в летних поликлиниках 17:03
В Петербурге завели дело об убийстве экс-чемпиона РФ по кикбоксингу 16:58
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу 16:46
Петербурженка отсудила компенсацию за падение в банке 16:42
Пермяк отправился в беговое путешествие до Ижевска 16:27
Один человек убит и пятеро ранены на съемках рэп-клипа в США 16:20
Названы 10 самых дорогих "однушек" Подмосковья 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
29.07.2019 18:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

Текст: Денис Передельский

Примерно в 15-ти километрах от города Якутска совершил экстренную посадку вертолет Ми-26. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона сообщает РИА Новости.

При жесткой посадке Ми-2 в Адыгее пострадал пилот вертолета

Инцидент произошел вскоре после вылета из международного аэропорта Якутск. Уточняется, что такого воздушного судна у якутских авиакомпаний нет. Вертолет принадлежит одному из федеральных ведомств.

"Жесткая посадка произошла вскоре после взлета на правом берегу реки Лена", - уточнил источник.

Пострадавших в результате происшествия нет. Пилот вертолета экстренно посадил машину недалеко от поселка Жатай. О причинах жесткой посадки пока не сообщается. По данному факту проводится проверка.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию
Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны
Эксперты оценили идею ввести запрет на анонимные онлайн-платежи
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам
Названы самые востребованные рабочие профессии в России