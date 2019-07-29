В Приморье начали проверку после гибели людей во время купания

Приморские следователи проводят доследственную проверку по фактам смерти трех граждан в море во время купания, сообщается на сайте СУ СК по краю.

В минувшие выходные на одном из пляжей бухты Лазурная в пригороде Владивостока 48-летний мужчина купался в море в состоянии алкогольного опьянения и утонул. Рядом на другом пляже 38-летний мужчина, который тоже был пьян, решил искупаться и стал уходить под воду. Ему на помощь пришел его знакомый, но спасти товарища не смог. Оба утонули.

Специалисты СК устанавливают обстоятельства произошедшего. В том числе дадут правовую оценку факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан при организации пляжного отдыха.