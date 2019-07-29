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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Приморье зам Генпрокурора РФ нашел нарушения в работе стивидоров

Текст: Ольга Журман

Заместитель Генерального прокурора России Игорь Ткачев проверил в портах города Находки ход подготовки стивидорных компаний к переходу в 2020 году на закрытую перевалку угля, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Вместе с губернатором региона Олегом Кожемяко они прошли по морю вдоль бухты, посмотрели, как идет отгрузка угля, обращая особое внимание, эффективно ли работает оборудование по обеспыливанию угольных терминалов.

Зарегистрировано превышение концентрации угольной пыли под Находкой

"Важно понимать, что те меры, которые стивидоры принимают в сфере экологической безопасности, должны приводить к реальным показателям - отсутствию жалоб со стороны населения, снижению загрязнения окружающей среды. И пока эти условия не будут выполняться в полном объеме, прокуратура будет реагировать, в том числе, и выходить с ходатайствами о приостановке деятельности предприятий", - цитирует пресс-служба слова замгенпрокурора России.

Однако, несмотря на значительные вложения стивидоров в обеспечение экологической безопасности - более трех миллиардов рублей за три года - выявлен ряд нарушений.

По словам Олега Кожемяко, основные нарушения - пылезащитные сетки ниже контура, недостаточное количество водяных пушек, ненадлежащая очистка воды, образованная в результате работы обеспылевающего оборудования.

"Всем этим компаниям будут выписаны предписания, в том числе, и о приостановке деятельности", - заявил глава Приморья.

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