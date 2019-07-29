Во Владивостоке команда ТОФ "перетянула" моряков Вьетнама и Филиппин

Более сотни моряков Тихоокеанского флота, Военно-морских сил Вьетнама и Филиппин приняли участие в товарищеском турнире по перетягиванию каната и волейболу, который прошел во Владивостоке в День ВМФ, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Россиию представили морские пехотинцы ТОФ и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. ВМС Филиппин и Вьетнама выставили команды из экипажей прибывших во Владивосток десантного вертолетоносца корабля-дока "Давао-дель-Сур" и фрегата "Куанг Чунг".

Соревнования по перетягиванию каната прошли на причале Приморской флотилии разнородных сил флота на Корабельной набережной. Сильнейшая же волейбольная команда определилась на площадках Спортивного центра (морской и физической подготовки) ЦСКА.

По итогам соревнований тихоокеанцы одержали уверенные победы. Но подарки получили все участники турнира.