Выпущенные на волю косатки собрались у Шантарских островов

Выпущенные 27 июня и 16 июля из "китовой тюрьмы" в Приморье косатки, сошлись в одном районе вблизи Шантарских островов, сообщается на сайте Всероссийского НИИ океанографии. Вывод сделан на основании данных со спутниковых меток, установленных на животных.

Морские млекопитающие находятся на расстоянии менее 30 километров друг от друга. На этом расстоянии животные могут установить акустический контакт. Теперь ученые ждут, произойдет ли их встреча в дикой природе.

Младшая косатка из второй группы сейчас находится у берегов Сахалина, в заливе Байкал, удалившись от места выпуска на расстояние более ста километров.

Между тем, как сообщает РИА Новости, экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" призвали обеспечить визуальный контроль за младшей косаткой. Ранее было опубликовано видео, где она кормится рыбой, которую ей дают рыбаки. У экологов есть опасение, что косатка осталась одна, не умеет охотиться и поэтому может погибнуть.

Что касается белухи, также выпущенной на волю, спутниковая метка сообщает о том, что животное тоже достигло Шантарских островов, переплыв туда из залива Константина.