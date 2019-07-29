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29.07.2019 07:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выпущенные на волю косатки собрались у Шантарских островов

Текст: Ольга Журман

Выпущенные 27 июня и 16 июля из "китовой тюрьмы" в Приморье косатки, сошлись в одном районе вблизи Шантарских островов, сообщается на сайте Всероссийского НИИ океанографии. Вывод сделан на основании данных со спутниковых меток, установленных на животных.
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Морские млекопитающие находятся на расстоянии менее 30 километров друг от друга. На этом расстоянии животные могут установить акустический контакт. Теперь ученые ждут, произойдет ли их встреча в дикой природе.

Младшая косатка из второй группы сейчас находится у берегов Сахалина, в заливе Байкал, удалившись от места выпуска на расстояние более ста километров.

Между тем, как сообщает РИА Новости, экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам"  призвали обеспечить визуальный контроль за младшей косаткой. Ранее было опубликовано видео, где она кормится рыбой, которую ей дают рыбаки. У экологов есть опасение, что косатка осталась одна, не умеет охотиться и поэтому может погибнуть.

Что касается белухи, также выпущенной на волю, спутниковая метка сообщает о том, что животное тоже достигло Шантарских островов, переплыв туда из залива Константина.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Сахалинская область Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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