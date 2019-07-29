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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЦБ отозвал лицензию у банка "Ассоциация"

Текст: Ольга Игнатова

Лицензии лишился коммерческий банк "Ассоциация" из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Банк России.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Регулятор в течение последнего года активно следил за деятельностью кредитной организации и применял к ней меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В рамках текущего надзора ЦБ установил факт отсутствия на счетах банка "Ассоциация", открытых в иностранном банке, денежных средств в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Сейчас в банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк "Ассоциация" является участником системы страхования вкладов. Подробную информацию о порядке выплат вкладчики могут получать круглосуточно по телефону "горячей линии" агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте.

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