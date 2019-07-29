Нижегородский мотогонщик взял серебро на Supermoto European Championship

Леонид Балаберин из нижегородской команды Chrome Racing, давнего партнера "РГ", в юниорской гонке европейского чемпионата в Табасалу (Эстония, 27-28 июля) в классе 65сс пришел вторым в обоих заездах, что позволило ему взять серебро.

Леонид попробовал свои силы и в старшем классе евроэтапа - 85сс, с грунтовым участком, где в итоге занял седьмое место. Как рассказал "РГ" юный пилот, в целом результатами он доволен, "был получен большой опыт и новые навыки".

Отлично выступили нижегородцы из Chrome Racing и на четвертом этапе гонок International MotoRing Cup, прошедших на трассе "Нижегородское кольцо". Владимир Карзаев взял серебро в классе Supersport PRO. Он ушел со старта первым, но пропустил на повороте Артема Мараева (московская команда VL65), который в итоге стал победителем. На одном из кругов Карзаева на прямой также обогнал Александр Васильев (VL65), поскольку ехал на более "заряженном" байке. Идя третьим, Владимир готовил атаку, и на последнем круге ему удалось обойти молодого москвича.

Нижегородец Сергей Петрукович пришел шестым - он замешкался на старте, и ему не хватило дистанции, чтобы улучшить позицию.

Юный Андрей Малышев завоевал бронзу в класс Supersport Junior, показав достойное для себя время. Илья Василевский пришел первым в гонке SBK SSP 300. Настя Белякова в этом же заезде, несмотря на падение и сломанную подножку, сумела доехать до финиша, проявив силу воли. Все трое гонщиков - воспитанники Владимира Карзаева, также выступают за Chrome Racing.