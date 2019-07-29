Татарстанец собрал Hummer из запчастей "ЗИЛа" и комбайна

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Механик из Сабинского района Татарстана Рафик Хадиев собрал необычную версию автомобиля Hummer.
Умелец использовал все подручные материалы. Сюжет татарстанскому Кулибину посвятил районный телеканал saba-rt.ru.
Рафик Хадиев рассказал, что на воссоздание Hummer у него ушло три года.
Двигатель для американского внедорожника он позаимствовал у "ЗИЛа", а колеса приспособил от комбайна.
Машина способна разгонятся до 80 километров в час. Механик уже оформил на нее все необходимые документы.