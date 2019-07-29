По данным ВОЗ, ежегодно на воде погибает 372 тысячи человек в мире, треть из них - дети. В России каждый пятый утонувший - ребенок. Большинство детей тонут в возрасте от 5 до 9 лет. Одно из решений этой проблемы - обязательное обучение плаванию школьников 2-3-х классов.

С нового учебного года в школах Ульяновской области стартует проект "Всеобуч по плаванию". Как заверяют организаторы, бесплатный доступ в бассейны на первых порах получат более чем две тысячи учеников начальной школы. Занятия будут проходить во внеурочное время, чтобы у ребят было время высохнуть и отправиться домой без опасности подхватить простуду.

- Участие в проекте - добровольное. Если ребенку нельзя посещать бассейн по медицинским показаниям, или родители почему-то не хотят, чтобы он занимался, заставлять не будем, - рассказал "РГ" инициатор проекта, руководитель региональной Федерации плавания и первый зампред Законодательного собрания Ульяновской области Василий Гвоздев. - Но обеспечить возможность бесплатных занятий мы должны. Это укрепит здоровье детей, позволит "подтянуть" их физическую форму и снизит риски на воде.

36 часов - объем полного курса обучения плаванию

И хотя задачи сделать из всех школьников новых Майклов Фелпсов нет, всеобуч полезен и для большого спорта: тренеры получают возможность выявлять одаренных пловцов с самого раннего детства.

Сначала систему "обкатают" на учащихся 20 школ Ульяновска, где семь школьных и три муниципальных бассейна, а также на ребятах из сельских райцентров, в которых есть муниципальные бассейны. В дальнейшем проект "развернется" еще шире.

- У нас уже есть положительный пример такой работы в Новоспасском районе, - говорит Василий Гвоздев. - Сельских школьников привозят в райцентр на спонсорских автобусах. И вода в бассейне там буквально бурлит.

Еще одна цель проекта - загрузить муниципальные бассейны в дневное время, когда они зачастую пустуют. Затраты бассейнов на обслуживание детей власти будут компенсировать из бюджета, но в пределах себестоимости - проект социальный, а не коммерческий. В планах - провести дополнительную подготовку по программе обучения плаванию для учителей физкультуры.

"Трансфер" к бассейну и обратно, занятия, нарукавники, плавсредства - все бесплатно. Родителям остается купить только шапочку и плавки

Между тем в Ростовской области "Всеобуч по плаванию" начали внедрять еще в 2012 году. Главная цель та же - массовое обучение плаванию школьников начальных классов. А в качестве бонусов - приучение детей к здоровому образу жизни и поиск перспективных пловцов для спорта.

Что важно знать? Для обучения ребенка азам плавания нужно в первую очередь учесть затраты на бассейн, транспорт к месту занятий, работу тренера, а также страховку: 9 тысяч рублей на ребенка. Как проходит обучение? Объем полного курса - 36 часов. Это три этапа по 12 часов каждый. Самый главный - первый: обучение плаванию на базовом уровне. Ребенка нужно научить держаться на воде и в целом заинтересовать плаванием. Затем - обучение основам техники, развитие выносливости. И наконец - овладение всеми способами спортивного плавания.

Первый этап программы реализуется за счет средств областного бюджета, второй - за счет средств местных бюджетов, а за третий уже по желанию платят родители учащихся. "Трансфер" к бассейну и обратно, занятия с тренером, нарукавники для плавания, вспомогательные плавсредства - все это бесплатно. Родителям остается купить только сменную обувь для бассейна, шапочку и плавки.

На Дону проект "Всеобуч по плаванию" был поддержан на самом "верху". Статистика показывает: ни один ребенок, прошедший обучение, не пострадал на воде

На Дону проект "Всеобуч по плаванию" был поддержан на самом "верху". Сначала как разовая инициатива, но потом расходы на программу заложили в бюджет, подключились предприниматели. В области активно стали строить и открывать бассейны, практически в каждом районе. Здесь впервые провели соревнования на "Кубок всеобуча по плаванию". Баттерфляем, кролем, брассом отсчитывали водные метры выпускники проекта в поселке Каменоломни. Лучших взяли "на заметку" и теперь растят чемпионов. В зрителях те, кому только предстоит научиться держаться на воде, - школьники вторых и третьих классов. Не удержался и прыгнул в воду даже директор спортшколы - чемпион Европы, участник двух Олимпиад Анатолий Поляков.

- За минувшие годы мы обучили базовому уровню плавания более 110 тысяч донских школьников, - рассказывает первый вице-президент Всероссийской федерации плавания и президент Федерации плавания Ростовской области Игорь Горин. - Статистика показывает: ни один ребенок, прошедший обучение по данной программе, не пострадал на воде.

Опыт создания водноспортивных комплексов на принципах государственно-частного партнерства и проведения "Всеобуча по плаванию" рекомендован всем регионам.

Комментарии

Любовь Духанина, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Плавание - одно из ключевых умений для человека в любом возрасте. И конечно, очень важно, чтобы дети научились плавать уверенно как можно раньше. Нет необходимости каждую школу оборудовать бассейном. Но дать каждому ребенку возможность научиться плавать - наша обязанность. Делать это можно, используя сетевые формы общеразвивающих программ: уроки - в одной школе, а бассейн - в соседнем спортклубе, например. Нужно максимально использовать всю инфраструктуру, которая есть на территории города или района.

Евгений Ямбург, директор Центра образования № 109:

- Любого человека нужно учить плавать, и тут даже нечего обсуждать. В московских школах налажены связи с бассейнами, детскими спортивными школами. У нас в Центре уже в детском саду малыши начинают учиться плавать - есть свой бассейн. Так что в отличие от других фейковых инициатив эта не вызывает никаких вопросов и противоречий.

Подготовила Мария Агранович

Вопрос ребром

Почему волнуются родители?

Анна Головкова, мама двоих детей, город Пермь:

- Не так давно в нашей гимназии ввели третий урок физкультуры - плавание. Но есть нюансы.

Во-первых, занятия платные - 2 тысячи рублей в месяц (вместо них можно выбрать бесплатный обычный урок).

Во-вторых, бассейн находится в другом школьном корпусе - за несколько автобусных остановок от здания, где учатся мои ребята. Зимой добираться до него целая проблема.

Дело в том, что автобус ходит по расписанию раз в час. Класс сопровождает один учитель физкультуры, но только в одну сторону. А обратно должны забирать родители. Или ребята сами идут домой, и кто отвечает за их безопасность - не понятно.

При этом дети выходят все мокрые - их никто нормально не сушит. Нет нормальных фенов, раздевалки холодные - этот бассейн стоит без ремонта уже более двадцати лет.

И он пока что единственный детский бассейн на весь микрорайон, в котором живут десятки тысяч людей. Нам уже шесть лет обещают построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Но пока мы его дождемся, мои парни уже вырастут. Отдала их в секцию карате.

А как у них?

Южная Корея

Задача научить корейцев плавать и противостоять различным бедствиям на воде официально включена в список ста главных задач правительства Республики Корея. В школах в рамках уроков физкультуры периодически проходят занятия, где ребят знакомят с самыми разными видами спорта, в том числе и с плаванием. Однако регулярное бесплатное посещение бассейнов не предусмотрено и практикуется лишь отдельными школами. Как правило, теми, где есть плавательные комплексы. Правда, в ближайшем будущем ситуация может измениться.

Группа депутатов парламента представила поправки к Закону "О развитии физической культуры в школах". Парламентарии предлагают обязать центральное правительство и местные органы власти выделить средства, которые позволят школам либо создать свои бассейны, либо организовать регулярное посещение школьниками плавательных комплексов в других школах. Обратить более пристальное внимание на обучение плаванию и безопасности на воде заставила трагедия 2014 года, когда при крушении парома "Севоль" погибли более 300 человек, большинство из которых- выпускники корейской школы.

Италия

Здесь детям вместо традиционных крытых бассейнов предлагают посещать открытые термальные источники, аквапарки и приморские пляжи. В многочисленных итальянских аквапарках для детей до 5 лет вход совершенно бесплатный, а для детей с 5 до 12 лет в сопровождении двух взрослых предусмотрен льготный тариф стоимостью всего 2 евро.

На самом деле маленьким итальянцам бассейны, по большому счету, ни к чему - итальянский "сапожок" омывают сразу пять морей, на каждом из которых масса бесплатных пляжей. Именно на них во время каникул, которые длятся до середины сентября, ребята привыкли дни напролет проводить время в компании любимых бабушек и дедушек.

США

В Соединенных Штатах с середины прошлого века начался бум строительства плавательных бассейнов, число которых на сегодня, по разным данным, доходит до нескольких миллионов. Бесплатных общественных бассейнов, которые функционируют круглый год, в стране около 360 тысяч. Например, в Вашингтоне при населении 600 тысяч человек действует 14 закрытых и 19 открытых общественных бассейнов. Они бесплатны для любого местного жителя, включая иностранцев. Плата взимается только с гостей из других регионов.

Не каждая американская школа обладает собственным бассейном, но уж если он там есть, то плаванием "болеют" все - от младших классов до директора. Эта дисциплина будет обязательно включена в программу физкультуры.

Для остальных школьников доступна развитая сеть общественных бассейнов, где в том числе проводятся обучающие занятия. Они бывают как бесплатные, так и на платной основе, особенно если это индивидуальные уроки с тренером. Трудность разве что в том, чтобы вовремя зарегистрироваться на занятия, поскольку желающих хватает и присоединиться к ним в процессе, когда группа уже набрана, не получится.

Голландия

Чаще всего занятия по плаванию начинаются с 4 лет. "По окончании курса ребята получают дипломы категории A, B, С, - рассказывает Ирина Постнова, мама троих детей из Эйндховена. - На А сдают абсолютно все дети. Ребенку обязательно нужно проплыть "лягушкой" 100-150 метров в купальнике, столько же - на спине (тоже "лягушкой"), пару метров - кролем. И самое главное: нужно спрыгнуть с бордюра и, не выныривая, проплыть под водой на 3 метра от бордюра. Кроме того, нужно проплыть 12,5 метра в одежде (футболке и шортах или юбке, резиновых ботинках или кедах) и вылезти из воды. Для В - проплыть 50 метров, причем с дополнительной длинной одеждой - курткой или кофтой. Для С - 100 метров, тоже в одежде.

Подготовили Нива Миракян, Олег Кирьянов, Игорь Дунаевский, Ксения Колесникова