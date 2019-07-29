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29.07.2019 14:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Самарской области прошел молодежный форум "iВолга 2.0"

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
В Самарской области завершился молодежный форум Приволжского Федерального округа (ПФО) "iВолга 2.0". Впрочем, этот форум уже давно вышел за границы окружного мероприятия: среди его участников - молодые люди из других регионов и десятка стран.
На форум "iВолга" приехали более 2000 участников из десяти стран. Фото: Официальная страница форума "iВолга" в социальной сети "ВКонтакте" На форум "iВолга" приехали более 2000 участников из десяти стран. Фото: Официальная страница форума "iВолга" в социальной сети "ВКонтакте"
На форум "iВолга" приехали более 2000 участников из десяти стран. Фото: Официальная страница форума "iВолга" в социальной сети "ВКонтакте"

В этом году молодежный форум ПФО провел "перезагрузку" и стал называться "iВолга 2.0". На форуме работали десять смен, содержание которых отражает стратегические направления государственной молодежной политики: "Наука и образование будущего", "Агрополис", "Ты - предприниматель", "PROспорт", "Инфоgram", "Победы страны - гордость поколений", "Труд Крут!", "Молодежная команда страны", "Культурный БУМ!", "iVolga International".

- В этом году мы постарались сделать программу форума максимально насыщенной и интересной с учетом существующих молодежных трендов, - отметил заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев. - Выстроены дополнительные каналы профориентации и трудоустройства, организованы окружные фестивали и конкурсы по актуальным направлениям жизни современной молодежи, сформирована международная смена, в которой участвуют делегаты из десяти стран СНГ.

Фото: Официальная страница Волжского инвестиционного саммита и World Halal Day в Facebook
Волжский инвестиционный саммит и World Halal Day пройдут в Самаре

На этот раз участие в конкурсе приняли более 2000 человек, а всего было подано 13 тысяч заявок. Лучшие проекты награждаются грантами от 150 до 300 тысяч рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году составил десять миллионов рублей.

- Форум "iВолга 2.0" - уникальное мероприятие, которое организовано, чтобы собрать и объединить молодых, амбициозных и талантливых людей, - прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Вместе с коллегами и гостями из других регионов ПФО мы активно работаем над вопросами развития страны и региона в плане реализации национальных проектов. Помогаем участникам в личностном развитии. Ребятам были предложены конкретные кейсы, которые касались нацпроектов, в том числе "Малое и среднее предпринимательство и развитие предпринимательской инициативы". Радует, что молодежь очень активно погрузилась в тему, генерирует свежие идеи и мысли. Буду рад, если участники форума в дальнейшем пополнят ряды предпринимателей Самарской области.

Кстати, в Самарской области для инвесторов созданы максимально удобные условия работы: власти сотрудничают с инвесторами в режиме "одного окна". Эту работу ведет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области в тесном взаимодействии с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, другими уполномоченными органами власти регионального и муниципального уровней, институтами развития и поддержки бизнеса.

Справка "РГ"

За семь лет существования форума уже более 300 проектов получили поддержку на 56 миллионов рублей. Целевое использование средств жестко контролируется. Получатели грантов в течение года три раза отчитываются об этапах реализации своего бизнес-плана. Ранней весной проект должен быть готов на 60-70 процентов. А в мае его необходимо полностью закончить.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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