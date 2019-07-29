В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками

В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, проверку полиция устроила после публикации фотографий, сделанных защитниками животных. По словам волонтеров, собаки, которых хозяйка держала в клетках, были истощены, само жилье было грязное, кругом валялся мусор.

По данным полиции, ранее семья уже ставилась на учет из-за антисанитарных условий, в которых жила девочка. В настоящее время ребенка поместили в реабилитационный центр, проводится проверка.