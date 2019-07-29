Скандальное дело, которое стоило погон руководителям трех подразделений башкирского МВД, начал 29 июля рассматривать Кировский районный суд Уфы. Фемиде предстоит разобраться, виновны ли трое экс-полицейских в изнасиловании 23-летней подчиненной.

На первом слушании подсудимым зачитали обвинительное заключение. Все трое вину не признали. После этого слушание отложили на 6 августа из-за неявки потерпевшей.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 29 октября 2018 года. Полицейские устроили посиделки со спиртным на рабочем месте. В компанию пригласили двух коллег-дознавательниц. На следующий день одна из девушек написала заявление об изнасиловании.

Фигурантами уголовного дела стали начальники отделов МВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району. Им предъявили обвинение по двум тяжелым статьям УК РФ.

Мужчины не признают своей вины, утверждают, что их оговорили. Однако в управлении СКР по Башкирии заявили, что следователи изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения и опровергли ранее представленные алиби экс-полицейских.

Вся информация об этом деле на официальном сайте ведомства скрыта, а заседания суда проходят в закрытом режиме.