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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вечеринка с оговором?

В Башкирии начался суд по громкому делу о насилии
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(7923)
Скандальное дело, которое стоило погон руководителям трех подразделений башкирского МВД, начал 29 июля рассматривать Кировский районный суд Уфы. Фемиде предстоит разобраться, виновны ли трое экс-полицейских в изнасиловании 23-летней подчиненной.

На первом слушании подсудимым зачитали обвинительное заключение. Все трое вину не признали. После этого слушание отложили на 6 августа из-за неявки потерпевшей.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 29 октября 2018 года. Полицейские устроили посиделки со спиртным на рабочем месте. В компанию пригласили двух коллег-дознавательниц. На следующий день одна из девушек написала заявление об изнасиловании.

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Фигурантами уголовного дела стали начальники отделов МВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району. Им предъявили обвинение по двум тяжелым статьям УК РФ.

Мужчины не признают своей вины, утверждают, что их оговорили. Однако в управлении СКР по Башкирии заявили, что следователи изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения и опровергли ранее представленные алиби экс-полицейских.

Вся информация об этом деле на официальном сайте ведомства скрыта, а заседания суда проходят в закрытом режиме.

Происшествия Правосудие Суд Правительство МВД Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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