В Уфе пассажирский автобус врезался в электроопору

В Уфе пассажирский автобус "НефАЗ" наехал на электроопору. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

ДТП произошло около двух часов дня по московскому времени на улице Кольцевая. Автобус ехал по маршруту №51, в салоне было 10 человек. За рулем находился 38-летний житель Чишминского района.

Подробности происшествия пока не сообщаются. Известно лишь, что автобус наехал на электроопору, а затем въехал в дерево.

Четверым пассажирам автобуса понадобилась помощь медиков.