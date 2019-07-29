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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Энтузиасты пройдут казачьим маршрутом до Енисейска

Текст: Алексей Бондарев
31 июля в Красноярске стартует историко-реконструкторская экспедиция "На струге по Енисею", приуроченная к 400-летию основания города Енисейска.
Фото: Красноярское отделение РГО Фото: Красноярское отделение РГО
Фото: Красноярское отделение РГО

Как сообщает Русское географическое общество, руководит экспедицией ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН, профессор Сибирского федерального университета Денис Рогозин.

Фото: Красноярское отделение РГО
Фото: Борис Кумышев/ РГ
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Он самостоятельно построил парусно-гребной казачий струг, который назвал "Такмак". Это точная реплика речных судов, на которых ходили по рекам сибирские первопроходцы в  17-18 веков. На его создание с соблюдением всех старинных технологий ушло два года.

Ранее струг проходил испытания на Енисее и Красноярском водохранилище, где его экипаж отрабатывал приемы управления, слаженную греблю, хождение под парусом, маневры на течении. Дойти из Красноярска до Енисейска команда "Такмака" планирует за неделю. Длина маршрута - 410 километров.

Фото: Красноярское отделение РГО

"Во время экспедиции экипаж струга постарается максимально сохранить историческую идентичность: весь экипаж будет в костюмах 17-го века, походная утварь, посуда и походные шатры будут тоже в стиле того времени. Мотора на струге нет - пойдем только на веслах и по течению, а при благоприятном ветре - под парусом", - говорит Денис Рогозин.

Общество Общество История Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Енисейск 400
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