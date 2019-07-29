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29.07.2019 18:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врача вызвали с пенсии

В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Текст: Лариса Ионова, Наталья Коротченко, Татьяна Кузнецова
Сегодня в Алтайском крае, как и в других регионах, дефицит медицинских кадров. Больницы в крае обеспечены врачами менее чем на 50 процентов. Пополнить кадровый состав алтайцы решили медиками-пенсионерами, декретницами и врачами из частных клиник.
В регионах, где есть дефицит медицинских кадров, решили вернуть пенсионеров на работу. Создают им условия для этого. И многие откликнулись на призыв. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС В регионах, где есть дефицит медицинских кадров, решили вернуть пенсионеров на работу. Создают им условия для этого. И многие откликнулись на призыв. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
В регионах, где есть дефицит медицинских кадров, решили вернуть пенсионеров на работу. Создают им условия для этого. И многие откликнулись на призыв. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, что Алтайский край - не первопроходец в этом деле. А эксперты, опрошенные "РГ", предупредили, что надо принимать и другие "превентивные" меры против дефицита медицинских кадров.

Но, как сказал глава алтайской городской организации профсоюза работников здравоохранения Илья Шабалин, проблема с кадрами серьезная, и любая инициатива, направленная на ее решение, уже хорошо. "Однако, - тут же ставит он задачу, - призыв привлекать пенсионеров, женщин в декрете и врачей из частных клиник необходимо подкрепить дополнительными и привлекательными условиями труда". Желательно, конечно, еще и зарплатами. Иначе вернуть врачей из частной медицины в государственную - задача невыполнимая.

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По данным минздрава края, зарплаты врачей за три года выросли с 37,2 до 47,6 тысячи рублей, среднего медперсонала - с 19,9 до 24,7 тысячи, младшего - с 11,3 до 23 тысяч рублей. Но усредненная статистика не отражает реальную картину. Районные и городские больницы сегодня выставляют вакансии врачей с зарплатами от 17 до 35 тысяч рублей, фельдшеров и медсестер - 18-20 тысяч и санитарок 13-15 тысяч рублей.

"Так что пока только дополнительными социальными или жилищными условиями можно оперативно вернуть врачей на работу в госбольницы и поликлиники, - продолжает Илья Шабалин. - Например, предоставлять муниципальную квартиру. Но пока разъяснений на это счет не поступало".

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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То, что алтайцы на правильном пути, подтвердили и в Астраханской области. Здесь пошли по тому же пути. "Медработники на пенсии уже сами обращаются к нам в министерство, - рассказал министр здравоохранения области Федор Орлов. - Вместе с нашим медицинским университетом и колледжем мы проводим их переподготовку, чтобы они смогли подтвердить свой сертификат медспециалиста. Помогаем с оформлением. Как правило, все вновь получают работу по специальности".

В Ростовской области кадровый вопрос тоже решается вовлеченностью специалистов в профессию. Здесь работают и 80-летние специалисты, и молодые мамы, которым всегда идут навстречу при установлении графика работы.

В области уже несколько лет работает широкая программа социальной и финансовой поддержки медиков, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. По ее словам, в прошлом году благодаря этому укомплектованность штата врачей увеличилась с 87 до 90 процентов. В 2010 году она достигала едва 71 процента. Средним медицинским персоналом больницы и поликлиники укомплектованы на 92 процента.

Фото: photoxpress
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Что за программа? В нее входит и программа "Земский доктор", когда предусмотрены единовременные выплаты врачам, фельдшерам и акушеркам, которые приехали в села и поселки. Это и государственная поддержка в улучшении жилищных условий молодым специалистам и врачам дефицитных профессий. Есть еще доплаты к стипендиям студентам медицинских высших учебных заведений, выплаты подъемных при трудоустройстве, обеспечение врачей жильем, возмещение расходов за наем жилья.

А также (внимание!) доплаты к заработной плате молодым специалистам и врачам дефицитных специальностей, внеочередное предоставление мест в детских садах, компенсации за коммунальные услуги. Все это ложится не только на региональный, но и на муниципальные бюджеты.

Понятно, не все могут потянуть такую нагрузку. Так что дефицит медицинских работников, а, значит, и оказания оперативной, качественной медпомощи остается.

Комментарий

Без врача нет лечения

Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты:

- Где, как, у кого лечиться? Эти вопросы всегда злободневны. Очень хорошо, что президент страны Владимир Путин отметил проблемы, которые особенно беспокоят нас в последние годы: недостаток медицинских кадров и работа первичного звена. Кадровый дефицит возник из-за отмены в 90-е годы распределения вузовских выпускников. Мы считаем это огромной ошибкой. Большое число врачей стало уходить из профессии, из первичного звена прежде всего. Теперь и не сосчитать, какое количество специалистов мы потеряли в первичном звене, без которого невозможна достойная и доступная медицинская помощь. Все попытки заменить распределение различными договорами успеха не имели. Так что решить кадровую проблему без восстановления распределения выпускников нереально. Опыт, в том числе и мой личный, свидетельствует: никакой трагедии в распределении нет. Напротив, это во благо и для врачей, и для страны в целом. Не откладывая, необходимо решить проблему первичного звена. Оно стало жертвой так называемой оптимизации здравоохранения, в результате которой было закрыто немало медицинских учреждений. Вдумайтесь, с 2009 по 2011 год перестали функционировать около 5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов.

Фото: iStock
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Медицинскую помощь удалили от населения. Это огромный удар по службе здоровья, от последствий которого избавиться сложно.

Положительную роль, конечно, сыграли субсидии, выделяемые тем, кто будет работать в сельской местности. Но окончательно проблема пока не решена. Очевидно, должен быть законодательный, четкий набор социальной поддержки тех, кто работает в первичном звене, прежде всего в сельской местности. Чтобы в этом наборе были и достойная зарплата, и жилищные условия. Надеемся, что правительство по поручению президента подготовит в месячный срок реальный план улучшения первичного звена. Тут могут помочь наработки Общероссийского народного фронта, представленные в правительство и в администрацию президента. Деньги, которые сейчас выделены на совершенствование первичного звена, должны быть разумно использованы.

Подготовила Ирина Краснопольская

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