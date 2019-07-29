На Алтае чиновницу заподозрили во взятках на 2,5 миллиона рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного специалиста Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Чиновницу подозревают в получении взяток в особо крупном размере.
Следствие считает, что сотрудница краевой администрации на протяжении трех лет получала вознаграждения от представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чиновница за взятки закрывала глаза на нарушения сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По данным СК, таким образом, она успела "заработать" более 2,5 миллиона рублей.
- Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ - "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере", - сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
В ближайшее время суд изберет для подозреваемой меру пресечения.