В Иркутской области эвакуировали восемь детских лагерей из-за паводка

В Шелеховском районе Иркутской области сегодня эвакуировали восемь детских лагерей из-за паводка. Накануне вывезли детей еще из двух.

Как сообщает ТАСС, всех детей перевозят в пункт временного размещения на базе школы №1 в городе Шелехове. Оттуда их забирают родители.

По данным регионального управления МЧС, уровень воды в реке Олха достиг 238 сантиметров, при критической отметке 210, в Иркуте вода приближается к критическому уровню. Сейчас она находится на отметке 448 сантиметров, предел - 480. Ожидается, подъем до 500-580 сантиметров.

В Шелеховском районе эвакуируют жителей поселка Большой Луг. Есть угроза подтопления еще нескольких населенных пунктов вдоль Иркута.