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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области из-за паводка эвакуировали более тысячи человек

За минувшие сутки на территории нескольких районов Иркутской области прошли обильные осадки. Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото: Кирилл Ширицин/ТАСС
Уровень воды в реках Иркутской области превысил критические отметки

По данным ведомства, на состояние 28 июля всего в зоне бедствия оказались 357 домов с населением 2089 человек, а также 455 приусадебных участков, мост и два участка дорог. В Нижнеудинске затопило подвалы 92 жилых домов, в том числе три многоквартирных. Жители остаются в домах, эвакуация не требуется. В Тулуне вода накрыла 123 придомовых участка, затопила подвалы семи многоквартирных домов и одну котельную. Из 1047 человек, проживающих в зоне подтопления, 41 человек эвакуировались самостоятельно. В Тулунском районе из-за повышения уровня воды в реке Кирей на территории села Уйгат подтоплено 123 жилых дома. Там прошла эвакуация 181 человека. В деревне Кривуша из-за подтопления 14 домов эвакуировали все население.

В городе Зиме грунтовые воды подтопили 48 домов. Из лагеря "Окинец" в Зиминском районе эвакуированы 75 детей. В районе населенного пункта Инга Черемховского района подтопило участок дороги Голуметь - Новостройка. Под водой оказалось порядка одного километра трассы. Возможен проезд автомобилей с высокой проходимостью.

В городе Байкальске произошло разрушение пролета моста, связывающего районы Гагарина и БЦБК. Существует альтернативный проезд по федеральной трассе Р-258 "Байкал".

На состояние 07.00 29 июля из зоны наводнения эвакуировали 1076 человек, из которых 615 детей. Остаются подтопленными 147 жилых домов, 269 придомовых участка. В превентивных целях прошла эвакуация трех детских лагерей Шелеховского района.

Как уточнили в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 и 30 июля в реках Ия, Иркут, Ока и их притоках ожидается повышение уровня воды. В районе города Тулун вода на реке Ия может подняться до отметки в 1050 сантиметров, на реке Иркут в окрестностях села Баклаши - до отметки в 580 сантиметров, на Оке в районе поселка Ухтуй - до 550 сантиметров. Ожидается затопление населенных пунктов, которые расположены в поймах рек.

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