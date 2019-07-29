К многострадальным Тулуну и Нижнеудинску, жители которых едва приходят в себя после первого удара стихии, добавились Слюдянский и Шелеховский районы. В зоне бедствия разворачиваются спасательные операции, готовятся пункты временного размещения для эвакуируемых жителей. Люди, на глазах которых вода уносит все нажитое, не могут сдержать эмоций. МЧС объявило об эвакуации жителей города Байкальска.

- И клубнику, и овощи - все залило. Как теперь жить, на что? - плачет Галина Горленко из Утулика, у которой затопило дачный участок.

Такое же горе у большинства жителей Байкальска. В городе, где со времен закрытия БЦБК так и не появилось работы, люди кормятся "с огородов". В этих местах культивируют клубнику: в удачный сезон владелец 10 соток может выручить до 150 000 рублей.

На днях в Байкальске прошел Клубничный фестиваль, садоводы-любители с гордостью демонстрировали урожай. Теперь любовно возделанные грядки - под водой...

Любовь Насвицевич успела прихватить с собой пучок клубничных усов:

- Не только розетки сгниют, но и корни. Попробую остатки в горшочки посадить, а по осени прикопаю. Может, удастся хоть что-то развести на следующий год?

Настрой земляков пессимистичен, однако надежды стараются не терять:

- За шесть лет после закрытия завода власти ничего сделать не сумели. Может, хоть в борьбе с этим испытанием объединят наконец силы "в кулак"? Ну, не в одиночку же каждому из нас выбираться!

Гораздо больше, чем утонувшие огороды, байкальчан тревожат отходы закрытого комбината, хранящиеся буквально под ногами. Не нужно быть экспертом, чтобы понять: если шлам-лигнин попадет в озеро, экологическая катастрофа неминуема.

Когда стало известно, что разбушевавшийся Солзан (кстати, в сухой сезон очень тихий и живописный) снес технологический мост, соединяющий территорию завода с городом, люди испугались не на шутку.

Эвакуированные жители устроены в пунктах временного размещения и обеспечены горячим питанием

Глава регионального министерства природных ресурсов Андрей Крючков пытается успокоить:

- Ситуация на контроле. В картах-накопителях БЦБК установлено специальное оборудование, с помощью которого осуществляется балансировка воды. Техника откачивает воду объемом 300 кубометров в час. Карты сейчас в удовлетворительном состоянии, экологической угрозы нет. В Байкальске пришлось эвакуировать жителей нескольких многоквартирных домов. Все они устроены в пунктах временного размещения, развернутых в школах, и обеспечены горячим питанием.

Масла в огонь подливают сообщения некоторых СМИ о возможном прорыве дамбы Солзана в районе Байкальска и сходе селей по руслам Слюдянки и Похабихи. Однако в ГУ МЧС по региону утверждают - это маловероятно.

- Небольшие скопления рыхлого грунта в верховьях рек имеются, но благоприятные условия для их схода не сформированы. Селевые потоки приходят в движение при понижении уровня рек, - пояснили специалисты. - Грунт, лишенный опоры, начинает сползать под собственной тяжестью. Сейчас же рыхлые грунты размываются водой и уносятся течением.

Кроме того, представители МЧС напомнили, что в прошлом году производилась расчистка русел, так что оползням формироваться не из чего. Что касается "возможного обрушения дамбы в Байкальске", то это вовсе не причина для эвакуации. Довольно старое берегоукрепляющее сооружение от паводка пострадало, конечно, изрядно. Но даже если оно обрушится, вода не поднимется выше, чем поднялась.

А вот движение по трассе "Байкал" пришлось ограничить: подтопленными оказались участки в районе Мот и Олхи, а также отрезок между Солзаном и Мурино.

Особое беспокойство спасателей вызывают дикие туристы. Палаточные лагеря и стоянки тянутся вдоль побережья от Утулика до Мурино. Многих с облюбованных мест согнал сильный дождь, однако хватает и тех, кто, несмотря ни на что, решил остаться.

- Рядом с нами, на Муринке стоял капитальный лагерь, - рассказывает ангарчанин Сергей Тугарин. - Несколько машин, тент, большие палатки. Видно было, что люди настроены прожить неделю, и ливнем их не напугать. Вчера утром несколько человек из этой компании пошли на Снежную, остальные ждут их в лагере. Пока ничего не могу сказать ни о тех, кто ушел, ни о тех, кто остался. Между тем уровни воды в Муринке и Снежной прилично поднялись. Там сейчас очень опасно. В штабе МЧС уточняют информацию. Пока заявлений о пропавших людях не поступало.

В Большом Лугу Шелеховского района Олха, поднявшаяся почти до критических отметок, вплотную подошла к жилым домам, но все обошлось. После полудня вода успокоилась. За три часа отступила на 10 сантиметров

В Шелехове накануне бушевала Каторжанка - небольшая речушка, за одну ночь превратившаяся в широкий и бурлящий поток. Под угрозой оказались деревни Моты и Шаманка, а также несколько детских оздоровительных лагерей. Оттуда уже эвакуировали всех, причем дети, по словам спасателей, проявили удивительное спокойствие и собранность.

В городе объявлен режим ЧС. Удара стихии здесь ждут ближе к ночи. До максимальных отметок Иркут, по прогнозам метеорологов, должен подняться к 23.00 по местному времени.

- Уровень Олхи подполз к 208 сантиметрам. Критический - 210, - констатирует глава Шелехова Сергей Липин. - Река уже вышла из берегов. В Иркуте - 430 сантиметров при критических 480. Но со стороны Тибельтей (село и одноименная река на территории Бурятии) к нам идет большая вода. Прогнозируемый уровень подъема Иркута в районе Баклашей составит до 580 сантиметров - на метр выше критической отметки.

Жителей Шелехова и района призвали быть готовыми к эвакуации. Тем временем обострилась ситуация и в Тулуне. Вопреки прогнозам МЧС о том, что второй волны паводка не будет, жителей трех микрорайонов - Мясокомбинат, Гидролизный и ЛДК - вновь эвакуируют. Начались отключения электроэнергии.

Удара стихии здесь ждут ближе к ночи. До максимальных отметок Иркут, по прогнозам метеорологов, должен подняться к 23.00 по местному времени

Напомним: всю прошлую неделю шли дожди. За выходные в районе выпала месячная норма осадков. Река Ия, лишь недавно вернувшаяся в русло, опять вышла из берегов. Вода прибывает очень быстро - буквально за сутки она достигла критической отметки и легко перевалила через нее. На 16 часов уровень составлял 804 сантиметра. Жители опасаются, что дамбу размоет. Власти просят не паниковать, доверять только официальным источникам. При этом не отказываться от эвакуации, которую начало МЧС. В общей сложности в Тулунском районе эвакуировано около 1000 человек - намного меньше, чем месяц назад: на улицах, которые заливает в первую очередь, домов уже не осталось.

Кстати, паводок не обошел стороной и областную столицу. Дополнительные дамбы устанавливают в Свердловском и Ленинском районах Иркутска. Под угрозой улицы, расположенные по берегам Иркута и Каи. Растет уровень воды в Ушаковке.