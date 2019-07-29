В Красноярском крае для тушения лесных пожаров усилили группировку МЧС

Главное управление МЧС по Красноярскому краю отправило подкрепление для борьбы с пожарами в Кежемский, Богучанский и Эвенкийский районы. Как сообщает пресс-служба ведомства, в эти территории направлена аэромобильная группировка - 46 человек и 5 единиц техники.

Также ГУ МЧС по региону готово привлечь для тушения лесных пожаров авиацию МЧС России.

Напомним, в Красноярском крае сегодня действуют 94 лесных пожара общей площадью почти миллион гектаров. На их тушении, а также в наблюдении за обстановкой заняты 637 человек и 315 единиц техники.

На территории региона введен режим ЧС в лесах.