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29.07.2019 12:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двоих петербуржцев осудили на 4 года за самосуд над школьником

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Фрунзенский районный суд поставил точку в уголовном деле об истязании 13-летнего подростка. Двое мужчин, знакомых матери школьника, били подростка металлической пряжкой, пытали электрическим током и затушили о голову ребенка сигарету.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчин сочли виновными и приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Причем один из мужчин проведет в колонии семь лет, так как ранее уже был осужден.

Фото: vk.com/id471909907
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По данным следствия, двое мужчин пришли в гости к своей знакомой. Втроем они стали выпивать и в процессе банкета гостям показались странным поведение 13-летнего сына хозяйки.

В частности, гости решили, что тот совершал противоправные действия в отношении своей годовалой сестренки.

Чтобы добиться от подростка признательных показаний, его стали пытать. Уже потом следователи выяснили, что школьника не менее 19 раз ударили металлической пряжкой. Также его били руками и пинали и воздействовали на школьника электрошокером.

Об этой истории правоохранительным органам стало известно, когда школьник попал в больницу.

Подростка и его младшую сестру изъяли из семьи. Было установлено, что его мать вела крайне сомнительный образ жизни, в частности, злоупотребляла алкоголем и принимала наркотики. Более того, следователи выяснили, что один из участников экзекуции находился под воздействием психотропных веществ.

На суде мужчины заявили, что признали свою вину.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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