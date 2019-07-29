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29.07.2019 13:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Морская пехота провела показательный бой в Североморске

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Алексей Михайлов/РГ Фото: Алексей Михайлов/РГ
Фото: Алексей Михайлов/РГ

День ВМФ в Североморске отметили парадом кораблей и военно-спортивным праздником, "гвоздем" которого стал показательный бой морской пехоты за участок побережья. Всего в празднике приняли участие около 3000 военнослужащих и более 30 боевых кораблей и судов, самыми крупными из которых были эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", и 3 подводные лодки: ракетные подводные крейсеры "Юрий Долгорукий" и "Орёл", а также дизель-электрическая подводная лодка "Калуга".

Фото: instagram.com/tanyashkolnik
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Морские пехотинцы высаживались на берег прямо перед зрительскими трибунами, под оглушительными орудийными выстрелами из пушек, размещенных на причале, и огнем пулеметов с берега. Захватив "плацдарм", морпехи продемонстрировали зрителям приемы рукопашного боя и разбили голыми руками кирпичи, облитые горящим бензином. Босле этого бойцы торжественно продефилировали по Приморской площади на двух бронетранспортерах.

Что касается парада кораблей, то самым зрелищным его моментом была атака условной вражеской подводной лодки реактивными глубинными бомбами, которую провел малый противолодочный корабль "Юнга". Кроме этого, противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" продемонстрировал использование систем радиоэлектронной борьбы, а тральщики "Ельня", "Владимир Гуманенко" и "Соловецкий юнга" провели уничтожение морских мин.

На глазах у зрителей неподалеку от берега продемонстрировали погружение и всплытие АПЛ "Псков" и дизель-электрическая подводная лодка "Калуга". Были показаны новейшие суда тылового и материально-технического обеспечения, в том числе предназначенные для действий в Арктике. Одним из них был недавно прошедший ледовые испытания ледокол "Илья Муромец".

Завершился праздник фигурным маневрированием буксиров "Анатолий Тарасов" и "Виктор Тихонов", которые исполнили "вальс" под музыку.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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