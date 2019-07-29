Петербурженка отсудила компенсацию за падение в банке

Жительница Петербурга получит 15 тысяч рублей компенсации морального вреда от банка, в офисе которого она упала с кресла. Сама женщина оценила свои страдания в 136,5 тысячи рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, инцидент произошел 12 марта прошлого года в офисе банка на Невском проспекте, 140.

Женщина пришла в отделение, чтобы открыть вклад, зашла в кабинет к сотруднику, он предложил сесть в кресло, чтобы оформить все бумаги. Проблема в том, что мебель оказалась на колесиках. Когда женщина попыталась сесть, кресло откатилось назад, в результате петербурженка упала на пол.

Впоследствии женщина сделала рентгенограмму. Выяснилось, что у пострадавшей закрытый перелом левой руки. Петербурженка не сомневалась, что травму она получила в офисе банка, и обратилась в суд.

В частности, женщина утверждала, что банк неправильно использует офисную технику. Представители кредитной организации удивились и заявили, что покупали мебель, в том числе и кресло на колесиках, в магазинах международной торговой сети и предмет мебели находится в исправном состоянии.

Точку в споре поставила товароведческая экспертиза, которая выяснила, что кресло на колесиках был разработано для домашних условий. В документах на мебель ничего не говорилось о том, что этот предмет можно использовать в офисах. Исходя из этого, эксперты пришли к выводу, что банк неправильно сделал, поставив это кресло в свое отделение. Суд согласился с этими доводами и признал правоту женщины, правда, значительно снизив размер компенсации морального вреда. Кроме того, банк должен выплатить государственную пошлину в размере 300 рублей.