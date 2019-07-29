Ракетный эсминец Китая "Сиань" покинул Петербург

Санкт-Петербург после неофициального визита покинул китайский эскадренный ракетный эсминец "Сиань". Экипаж участвовал в одном из эпизодов Главного военно-морского парада.

Корабль "Сиань" был пришвартован у набережной Лейтенанта Шмидта, сообщает пресс-служба Западного военного округа. На нем смогли побывать несколько тысяч жителей и гостей Санкт-Петербурга. Сами же китайские моряки посетили крейсер "Аврора" и Пискаревское мемориальное кладбище, где возложили цветы к памятнику умершим во время блокады ленинградцам.

"Сиань" - ракетный эскадренный эсминец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, введен в строй в 2015 году. Несет зенитный ракетный комплекс, установку вертикального пуска ракет и высокоинтегрированные боевые системы. Экипаж - около 250 человек.