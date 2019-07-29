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29.07.2019,  
22:35
Текст:  Светлана Цыганкова

Ракетный эсминец Китая "Сиань" покинул Петербург

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Санкт-Петербург после неофициального визита покинул китайский эскадренный ракетный эсминец "Сиань". Экипаж участвовал в одном из эпизодов Главного военно-морского парада.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Корабль "Сиань" был пришвартован у набережной Лейтенанта Шмидта, сообщает пресс-служба Западного военного округа. На нем смогли побывать несколько тысяч жителей и гостей Санкт-Петербурга. Сами же китайские моряки посетили крейсер "Аврора" и Пискаревское мемориальное кладбище, где возложили цветы к памятнику умершим во время блокады ленинградцам.

"Сиань" - ракетный эскадренный эсминец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, введен в строй в 2015 году. Несет зенитный ракетный комплекс, установку вертикального пуска ракет и высокоинтегрированные боевые системы. Экипаж - около 250 человек.

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