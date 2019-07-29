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29.07.2019 18:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Задачи для молодых

Санкт-Петербург принимает студентов ведущих университетов мира
Текст: Ольга Штраус ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Представители университетов пяти континентов мира собрались в Петербурге на симпозиум World Cities World Class University Network (WC2). Этот главный ежегодный форум Ассоциации ведущих университетов городов мирового уровня впервые проходит в городе на Неве.

С 29 июля по 2 августа на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого молодые ученые и студенты из девяти стран - России, Китая, Германии, Великобритании, США, Канады, Австралии, Бразилии и Мексики - будут работать над решениями глобальных проблем нового столетия. Петербургский политех становится его организатором впервые - до этого аналогичные форумы проходили в Лондоне, Берлине, Сан-Паулу и Торонто.

Каждый год представители глобальных университетов предлагают свои варианты решения проблем конкретного мегаполиса. Для этого участники распределяются по клубам, внутри которых потом делятся на команды. Традиционная тематика клубов - "Транспорт", "Здравоохранение", "Знания, Культура и Развитие городов", "Экокампус" и "Бизнес". В течение пяти дней команды студентов под руководством профессоров-координаторов проведут проектную работу в рамках своих тем.

Фото: iStock
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На итоговой пленарной сессии 2 августа команды представят результаты своей работы, а организаторы объявят победителей в каждом клубе.

WC2 ставит своей целью объединить усилия по решению проблем больших городов в области культуры, экономики, здравоохранения, экологии, транспорта, логистики и технологий с помощью привлечения молодых умов. Нередко найденные здесь решения воплощаются впоследствии в практику. Так, в прошлые годы участники симпозиума рассказывали о возможностях применения алгоритмов компьютерного зрения в биомедицине. Для решения транспортных задач в Сан-Паулу предложили построить велосипедные трассы с учетом ландшафтных особенностей города таким образом, чтобы велосипедистам было максимально удобно ими пользоваться. А в Берлине представили проект энергоэффективного здания для нового кампуса университета.

"Все проекты, которые представляют участники форума, относятся к решению конкретных мегаполисов"

- Все проекты относятся к решению конкретных задач мегаполисов. И это полностью отражает ключевую цель ассоциации - максимально успешно использовать научно-исследовательский потенциал и совместную работу ведущих университетов для повышения качества жизни мировых городов, - отметил проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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