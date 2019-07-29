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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Мурманской области выпал снег

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Хибинских горах на Кольском полуострове выпало около 5 сантиметров снега. Вершины и плато, покрытые снегом, хорошо видны из расположенного в этих горах города Кировска, рассказала корреспонденту "РГ" жительница города Вероника Селиверстова.

К счастью для жителей в Заполярья, где повсеместно отключено отопление, снегопады ни в одном из городов не зафиксированы. В Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (МУГМС) сообщили, что о снегопаде в Хибинах точных данных нет, поскольку в горах метеостанций не существует. Самая ближайшая метеостанция расположена в Кировске, но она является автоматической и фиксирует только направление ветра, атмосферное давление и температуру воздуха.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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- Снег в июле для нас - вещь редкая, - прокомментировала Елена Сиеккинен, начальник Гидрометцентра Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Обычно вторая-третья декады июля - самый теплый период на Кольском полуострове. Но в этот раз получилось не так, в регионе слишком устойчиво держится холодный северо-восточный ветер. Впрочем, снегопад летом в горах - вещь не такая уж редкая, на то они и горы.

Синоптики предупреждают: 30-31 июля погоду Мурманской области будет определять западная периферия циклона с центром на севере Урала. В Заполярье ожидается прохождение атмосферных фронтов, порывистый северный ветер, средняя температура воздуха на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

Холодная и сырая погода в Мурманской области держится весь июнь и почти весь июль, за исключением нескольких жарких дней минувшей недели. В некоторых городах и поселках региона, где имелась такая возможность, в детсадах было включено отопление. Но повсеместно сделать это нельзя, так как лето - период ремонта котельных и теплосетей, поэтому жителям региона приходится обходиться электрообогревателями и одеваться потеплее.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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