Под Анапой турист попал в ловушку на песчаном склоне

В селе Сукко близ Анапы спасатели помогли 40-летнему туристу из Москвы, который оказался в настоящем плену у здешних песков. Об этом сообщила в своем аккаунте в Instagram городская служба спасения.

Как выяснилось, пужчина попал в традиционную ловушку местных гор. Решив преодолеть крутой подъем, на середине пути он застрял на сыпучем склоне. Песчаная почва не позволяла сдвинуться с места.

Ему пришлось вызвать спасателей. Служба эвакуировала туриста в безопасное место.

Напомним, согласно правилам, которые начали действовать в марте этого года, туристические фирмы и самостоятельные туристы, в том числе и в составе тургрупп, за 10 дней должны информировать спасательные службы о планируемом выходе на водные, горные, спелеологические и другие опасные маршруты.