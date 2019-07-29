Четырех мошенников будут судить за обман долевых застройщиков в Сочи

Четверым жителям Сочи предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "РГ", что "по версии следствия, обвиняемые, руководитель и сотрудники общества с ограниченной ответственностью, являясь частными застройщиками, привлекли денежные средства более 60 жителей Краснодарского края и других регионов России под видом долевого участия в строительстве жилых домов в городе Сочи. Злоумышленники возводили здания без разрешительных документов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 60 миллионов рублей".

По словам Волк, в отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - домашний арест. На имущество обвиняемых наложен арест, чтобы обеспечить исполнение приговора.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Хостинский районный суд города Сочи.