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29.07.2019 16:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четырех мошенников будут судить за обман долевых застройщиков в Сочи

Текст: Михаил Фалалеев

Четверым жителям Сочи предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (часть 4 статьи 159 УК РФ).

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "РГ", что "по версии следствия, обвиняемые, руководитель и сотрудники общества с ограниченной ответственностью, являясь частными застройщиками, привлекли денежные средства более 60 жителей Краснодарского края и других регионов России под видом долевого участия в строительстве жилых домов в городе Сочи. Злоумышленники возводили здания без разрешительных документов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 60 миллионов рублей".

По словам Волк, в отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - домашний арест. На имущество обвиняемых наложен арест, чтобы обеспечить исполнение приговора.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Хостинский районный суд города Сочи.

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