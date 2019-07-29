Когда можно снизить штраф плохому застройщику

Размер компенсации морального ущерба гражданину от действий, точнее - бездействий строительной компании, а также неустойка за непостроенное жилье не могут быть минимальными.

Так заявила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, пересмотрев решение своих краснодарских коллег по спору добросовестного гражданина и бессовестной строительной компании.

В Краснодарском крае местный житель пошел в суд с иском к строительной компании. В суде гражданин рассказал, что подписал с коммерсантами договор, согласно которому он платит фирме деньги, а фирма строит ему двухкомнатную квартиру. Свои обязательства по договору гражданин выполнил полностью. Фирма же своих обязательств не выполнила.

В иске было сказано, что с момента, когда гражданин должен был получить ключи от новой квартиры, прошел уже почти год. Но дом до сих пор не достроен. Поэтому гражданин просил суд взыскать со строительной фирмы неустойку - 720 240 рублей, штраф в 50 процентов от суммы, присужденной судом, и 15 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ленинский районный суд Краснодара с иском согласился, но решил, что обманутому дольщику вполне хватит неустойки в 10 тысяч рублей, штрафа в 5 тысяч, а моральный вред суд вообще оценил в 1(одну) тысячу рублей. Краевой суд с таким "щедрым" решением согласился.

Вот как разбирал дело Верховный суд.

Районный суд уменьшил застройщику сумму неустойки - он пришел к выводу о ее несоразмерности

Просрочка исполнения обязательств фирмой на момент рассмотрения дела районным судом составила 278 дней. Неустойка за нарушение сроков передачи застройщиком участнику долевого строительства его объекта - 720 тысяч 240 рублей. По мнению райсуда, "явно несоразмерно последствиям нарушения обязательств". И, применив 333 статью Гражданского кодекса РФ, суд снизил неустойку до 10 тысяч рублей. Апелляция согласилась. А вот Верховный суд с подобным снижением не согласился.

Разъяснения высокий суд начал с Закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...". В нем сказано, что застройщик обязан передать участнику долевого строительства его объект "не позднее срока, предусмотренного договором". В случае нарушения предусмотренного договором срока "застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательств, от цены договора за каждый день просрочки". Если участником долевого строительства является гражданин, неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. Это сказано в части 2 статьи 6 закона о долевом строительстве.

В статье 333 Гражданского кодекса записано, что суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате требуемая сумма "явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств". И вот важный момент - "если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления гражданина о таком уменьшении".

Общий вывод, сделанный Верховным судом звучит так: размер неустойки может быть снижен судом на основании 333 статьи Гражданского кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика, поданного суду первой или апелляционной инстанции. По мнению Верховного суда, "в нарушении правовых норм решение суда первой инстанции не содержит указаний на то, было ли ответчиком сделано заявление об уменьшении подлежащей взысканию с него неустойки, когда и в какой форме было сделано такое заявление, а также оценку обоснованности этого заявления". Краевым судом, как подчеркнул Верховный, не выяснен вопрос о том, заявлял ли ответчик в письменной или устной форме в райсуде об уменьшении неустойки. И вот вывод, который сделал из этого спора Верховный суд РФ. Уменьшение неустойки не допускается без представления ответчиком доказательств, подтверждающих такую несоразмерность, без обсуждения этого вопроса в судебном заседании и без указания судом мотивов, по которым он пришел к выводу о несоразмерности. Все решения по этому делу Верховный суд отменил и велел дело пересмотреть.