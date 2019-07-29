Медведев призвал ускорить реализацию нацпроектов в Крыму

Освоение средств на нацпроекты на Крымском полуострове идет медленно, необходимо ускоряться. Такую задачу поставил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании на данную тему. Это важно, потому что крымчане ждут новые поликлиники, школы, детсады и другие социальные объекты.

Темой мероприятия в Севастополе стала реализация в двух регионах, пожалуй, важнейших для населения стратегических проектов - в сферах здравоохранения, образования и культуры. Это те темы, которые для людей наиболее актуальны, заявил Медведев. Ведь в социальной сфере отдача от деятельности государства наиболее ощутима. Граждане ждут практический результат от решений властей - современные поликлиники, спортплощадки, школы, детсады и многое другое.

До совещания глава правительства осмотрел в Севастополе два социальных объекта - детсад и инфекционную больницу.

В новый детский сад при образовательном центре "Античный" Медведев приехал за рулем внедорожника "Мерседес". Его пассажирами стали полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. В ходе осмотра премьер-министр убедился, что детсад оснащен на современном уровне. Медведев обратил внимание, в частности, на игровые площадки, заметив, что такие хорошо бы ставить и в других детских учреждениях. "Здесь есть все, чтобы дети получали внимание и заботу. Но предстоит построить еще немало таких детсадов", - подчеркнул глава кабмина позже на совещании.

Больница, которую посетил премьер-министр, наоборот, оказалась устаревшей. Впрочем, в городе формируется новый медицинский кластер, рассказал главе правительства Михаил Развожаев. И частью проекта станет строительство новой больницы на месте старой, разместившейся в зданиях 1950-х годов. Медведев этот план врио губернатора одобрил. В старой же больнице, добавил он, все равно следует сделать косметический ремонт, ведь еще пару лет до сноса ее здания продолжат принимать пациентов.

За пять лет после воссоединения с Россией на полуострове удалось сделать немало, признал Медведев впоследствии на совещании в здании правительства Севастополя. Чтобы наладить нормальную жизнь в двух регионах, интегрировать их в политическое, экономическое и правовое поле страны, уже реализуется федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. "Эта работа выходит на качественно иной уровень благодаря нацпроектам", - подчеркнул глава правительства.

Общая сумма их финансирования на текущий год в Севастополе - 4 миллиарда рублей, в республике Крым - 13 миллиардов. На полуострове строятся и ремонтируются важные для граждан объекты, закупается новое оборудование. Так, создаются новые школьные места, в том числе в сельской местности, отметил Медведев. Кроме того, медучреждениям перечисляют бюджетные средства на повышение зарплат и привлечение специалистов, многое делается для профилактики заболеваний. Не забыли и культуру - запланирован, например, ремонт пяти сельских домов культуры, создание новых кинозалов. В общем "движение есть", резюмировал премьер-министр. Но не обошлось без сложностей, которые необходимо преодолеть.

"Хочу обратить внимание на то, в чем, на мой взгляд, основная проблема, - заявил Медведев, - это освоение выделенных средств. Оно осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30% - и по Севастополю, и по республике Крым".

Обращаясь к региональному руководству, Медведев призвал "ускоряться, работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов".

Глава Крыма Сергей Аксенов признал проблему и уточнил, что кассовое исполнение национальных проектов в Крыму составляет 19% от плана на 2019 год. Он пояснил, что такой низкий показатель объясняется отсутствием авансирования. "Все работы оплачиваются по факту завершения", - сказал он. А, например, задержка по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" связана с затянувшейся паспортизацией сельских дорог.

"С процедурами задерживаемся", - признал со своей стороны Михаил Развожаев. Наряду с длительными согласованиями есть проблема, связанная с недобросовестными подрядчиками, рассказал он. Они получают от региональных властей аванс, "а потом растворяются". "Что предлагаете делать?" - уточнил Медведев. Его собеседник предложил правительству своим решением определять единых подрядчиков для строительства социально-значимых объектов на полуострове. Речь именно о тех больницах, детсадах, школах и прочей "социалке", которые обходятся дороже 500 миллионов рублей в рамках ФЦП и нацпроектов, уточнил Развожаев. Для недорогих строек есть местные подрядчики, а те, которые накладнее, "мы не можем сами реализовать", признал врио губернатора. Ведь местные власти часто становятся "заложниками бесконечных процедур" и при этом несут "огромные финансовые и временные издержки". Он констатировал, что в регионе пока не создан мощный строительный комплекс. "А с материка люди не особо торопятся к нам приходить", - добавил он.

Кроме того, Развожаев, расширив тематику совещания, обратил внимание на сложности с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда", который предусматривает установление процентной ставки по ипотеке на уровне 8%. "У нас, к сожалению, не работают крупные банки, - заявил он. - Чтобы решить этот вопрос и выйти на 8%, может быть, можно проработать вопрос пилотного проекта для Севастополя, допускающего возможность адресного бюджетного финансирования".

Дальнейшее совещание проходило в закрытом для прессы режиме, так что реакция премьер-министра на эти предложения осталась за кадром. Однако на личной встрече с Развожаевым Медведев высказался на тему поддержки региональных проектов.

"Очевидно, что экономика Севастополя, не говоря уже о социальной сфере, еще сильно отличается от лучших образцов нашей страны, поэтому, наверное, нужно вернуться к разговору о сохранении и возобновлении соответствующих льгот", - сказал он.

Медведев заявил, что даст поручение ряду ведомств проработать возможность сохранения режима свободной экономической зоны в регионе.

Развожаев также заверил, что власти города в этом году рассчитывают начать строить самые важные объекты. "На это нужно обратить самое пристальное внимание, - призвал глава правительства. - Я уже говорил о том, что очень медленно все разворачивается. Надеюсь, что вы сможете наверстать вот эти упущения, которые были. Я имею в виду медленное принятие управленческих решений". Врио губернатора пообещал приложить максимум усилий.

Вкладывать в "социалку" больше собственных средств регионам помогают курортники. Об успехах в этой сфере Медведеву доложил Аксенов. По его словам, в Крыму этим летом уже успели отдохнуть порядка 3,3 миллиона туристов, что на 10% превышает показатели прошлого года. Он также заверил, что поставленные в этом году перед властями региона цели и задачи будут выполнены.