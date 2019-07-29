На Дону в ДТП два человека погибли, восемь пострадали

В Красносулинском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и восемь пострадали. Об этом "РГ" сообщили в региональном МЧС.

По данным экстренного ведомства, столкновение пассажирского микроавтобуса Volkswagen Crafter и грузового автомобиля MAN произошло на 959-м километре федеральной трассы М-4 "Дон". По предварительной информации, всего в салоне микроавтобуса находилось 13 человек. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

- Для ликвидации ДТП было привлечено 26 человек и 12 единиц техники. МЧС отправило на место аварии три спецавтомобиля и семерых спасателей, - уточнили в ведомстве.