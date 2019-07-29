На Мамаевом кургане в Волгограде обнаружили боеприпасы ВОВ

Саперы обезвредили найденные в Волгограде гранату и артиллерийский снаряд, сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Боеприпасы, относящиеся к времени Сталинградской битвы, обнаружены у подножия монумента "Родина-мать зовет!" при реставрационных работах.

Заявка на разминирование поступила через военный комиссариат области. Саперы извлекли боеприпасы из земли и транспортировали на полигон Прудбой, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом.

С начала 2019 года специалисты группы разминирования ЮВО уничтожили около тысячи боеприпасов различного калибра.

Столь масштабная реставрация на Мамаевом кургане проводится впервые. Главный монумент отчистят от грязевых наслоений и покроют гидрофобным раствором. До ноября скульптура будет стоять в строительных лесах.