"Спартак" попросил Генпрокуратуру провести проверку инцидента в Ростове

Московский "Спартак" написал обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку действий сотрудников правоохранительных органов в отношении болельщиков "Спартака" после матча второго тура РПЛ в Ростове-на-Дону. Пресс-служба московского клуба подтвердила эту информацию.

Напомним, что после матча "Ростов" - "Спартак", который состоялся 20 июля на "Ростов-Арене", болельщиков московского клуба долгое время не выпускали из подтрибунного помещения. В итоге произошла стычка, сотрудники Росгвардии применили спецсредства. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

"Спартак" осудил действия представителей правоохранительных органов, а РПЛ и РФС сообщили, что изучат все материалы по данному инциденту. КДК РФС рассмотрит события в Ростове-на-Дону на заседании 2 августа.