В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию

Россия готова защищать свои государственные границы, заявил депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет в ответ на призыв украинского журналиста Максима Кухара ввести войска в Россию.

Кухар считает, что Верховная Рада должна разрешить вторжение для поддержки демократии.

- Всем этим злопыхателям ничего не остается, как геройствовать на безопасном расстоянии, выкрикивая бредовые призывы, мысли и угрозы в адрес России. Никому не хочется видеть нашу страну сильной и сплоченной, считаться с ее интересами, - цитирует РИА Новости Шеремета.

Депутат отметил, что Россия твердо стоит на ногах и готова защитить свои национальные интересы и государственные границы.