В Крыму ответили на призыв к санкциям из-за моста через Керченский пролив

Любые попытки оказывать давление на Россию из-за Крыма только укрепляют его российский статус, считает депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

Так он ответил на заявление постпреда президента Украины в Крыму (формальная должность, не имеющая отношения к полуострову) Антона Кориневича о том, что Украине надо ввести санкции в отношении компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

- Киевская власть может сколько угодно говорить о санкциях, о планах возвращения Крыма. Это не изменит действительность: Крым - российская территория, - цитирует RT Ганжару.

Депутат напомнил, что уже пять лет Киев безуспешно пытается воздействовать на ситуацию в Крыму.

- Введение санкций, блокада, - все это лишь укрепляло российский статус Крыма и уверенность крымчан в выборе, который они сделали на референдуме весной 2014 года, - говорит Ганжара.