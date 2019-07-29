В Сочи два человека разбились на гидроцикле

В Сочи двое молодых мужчин погибли при катании на гидроцикле. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня в 16.00 на пляже отеля в Адлерском районе.

Гидроцикл налетел на трос, натянутый между маломерными судами, находившимися на якорной стоянке. В результате аварии водитель транспортного средства и его пассажир погибли.

По факту гибели проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственная группа.