В Совфеде оценили перспективы вторжения Украины в Россию

Идея украинского вторжения в Россию может прийти в голову только нездоровому человеку, считает член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков.

Так он прокомментировал призыв украинского журналиста Максима Кухара ввести войска в Россию. Тот заявил, что Верховная Рада должна разрешить вторжение для поддержки демократии.

- Выдвигать такие примитивные предложения может только стопроцентно нездоровый человек, - цитирует РИА Новости сенатора. - Если кому-то в голову взбредет вторгнуться на территорию Россию, то конец для них будет весьма неутешительный.

Политик также обратил внимание, что Украине следует больше заниматься внутренними вопросами.

- Что касается украинской армии, то ей хотя бы разобраться с нацистами внутри своей страны, которые диктуют условия власти, - считает политик.