В Волгоградской области соляная кислота вытекла на автодорогу

20 кубометров соляной кислоты вытекло на автомобильную дорогу в Котельниковском районе Волгоградской области, передает РИА Новости.
Как сообщил изданию представитель ГУМВД по региону, чрезвычайная ситуация произошла на 177 километре автодороги "Волгоград-Сальск".
Автомобиль перевозил соляную кислоту с химического завода "Каустик" на предприятие, расположенное в городе Армянск в Крыму. По неизвестным причинам произошла разгерметизация цистерны, в результате на обочину автодороги вытекло 20 кубометров соляной кислоты.
Как отметил представитель МВД, сотрудники ГИБДД обеспечили объезд автотранспорта на опасном участке. Спасатели МЧС провели дезактивацию соляной кислоты, и в настоящее время угрозы населению и окружающей среде нет.